Posljednji ples Dijamanta: Džeko večeras posljednji put predvodi Zmajeve

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Švedsku u utakmici trećeg kola Lige nacija. Bit će to okršaj dvije selekcije koje još uvijek ne znaju za poraz u grupi B4, ali rezultat će večeras biti samo jedan dio priče. U centru pažnje bit će Edin Džeko, koji će posljednji put nastupiti u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Utakmica počinje u 20.45 sati, a izabranici Sergeja Barbareza trenutno imaju četiri boda. Nakon što su u prvom kolu u Varšavi remizirali bez golova s Poljskom, Zmajevi su u narednom susretu priredili sjajnu predstavu u Bukureštu i savladali Rumuniju sa 4:2.

Švedska je još uspješnija na startu takmičenja. Tim Grahama Pottera ostvario je dvije pobjede. Najprije je kod kuće bio bolji od Rumunije rezultatom 2:1, a potom je savladao i Poljsku sa 3:1. Skandinavci tako u Zenicu dolaze sa maksimalnih šest bodova.

Zmajevi žele pobjedu za kapitena

Pozitivni rezultati na početku Lige nacija vratili su vjeru i optimizam među navijače bh. reprezentacije. Selektor Barbarez još nakon trijumfa u Rumuniji nije krio ambicije pred večerašnji duel.

Poruka je jasna – cilj je osvojiti sva tri boda protiv Švedske, posebno u noći koja će ostati upisana u historiju reprezentacije zbog oproštaja njenog dugogodišnjeg kapitena.

Emocije će bez sumnje biti snažne. Bilino polje neće večeras ugostiti samo važan reprezentativni susret, već će ispratiti i jednog od najprepoznatljivijih simbola bh. fudbala.

Barbarez je pred utakmicu istakao da njegovi igrači moraju ostati koncentrisani i pokušati odigrati susret na nivou koji zahtijeva ovakav trenutak. Pobjeda bi bila najljepši način da se obilježi oproštaj čovjeka koji je gotovo dvije decenije nosio dres Bosne i Hercegovine.

Posljednji meč Edina Džeke

Edin Džeko prvi put je za reprezentaciju BiH nastupio 2. juna 2007. godine protiv Turske, a već tada se upisao u strijelce. Večeras će na teren istrčati kao rekorder nacionalnog tima po broju nastupa i pogodaka.

Džeko je do sada sakupio 151 nastup i postigao 73 gola za Bosnu i Hercegovinu.

Bio je jedan od ključnih igrača generacije koja je 2014. godine izborila historijski plasman BiH na Svjetsko prvenstvo. Godinama je potom nosio kapitensku traku i predstavljao jednu od centralnih figura reprezentacije.

Prema podacima UEFA-e, u Ligi nacija je odigrao 19 utakmica, uz devet postignutih golova i pet asistencija.

Sada je pred njim posljednjih 90 minuta u reprezentativnom dresu.

Džeko je uoči oproštaja govorio o posebnom osjećaju koji je imao svaki put kada bi obukao dres svoje zemlje. Upravo taj dres za njega je, kako je istakao, predstavljao ostvarenje dječačkog sna.

Njegov oproštaj posebno će doživjeti i saigrači. Esmir Bajraktarević ranije je govorio o tome da mu je Džeko bio uzor tokom odrastanja, a pred susret sa Švedskom poručio je da će ekipa učiniti sve kako bi kapitenu priredila večer za pamćenje.

Borba za vrh grupe B4

Bez obzira na sve emocije koje će pratiti Džekin oproštaj, utakmica protiv Švedske ima i veliki rezultatski značaj.

Šveđani trenutno imaju šest bodova, dok je BiH na četiri. Eventualnim trijumfom Zmajevi bi dodatno zakomplikovali borbu za vrh grupe B4 i približili se vodećoj poziciji.

Raspored je zgusnut, jer reprezentaciju BiH već 5. oktobra očekuje novi susret na Bilinom polju. Tada će protivnik biti Poljska.

Pred Zmajevima je zato večer puna različitih emocija. Bodovi su važni zbog nastavka takmičenja, ali će pažnja javnosti biti usmjerena i na oproštaj jednog od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine.

Kada reprezentativci večeras izađu na teren Bilinog polja, Edin Džeko će to učiniti posljednji put kao igrač nacionalnog tima.

Bosna i Hercegovina – Švedska, večeras od 20:45 sati. U Zenici će biti odigrana posljednja reprezentativna utakmica Edina Džeke. BHT1 je omogućio direktan prijenos meča.

IZVOR:VIJESTI.BA