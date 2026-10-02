Presretači svakodnevno na cestama TK i u oktobru

Uprava policije MUP TK-a obavještava vozače da će Jedinica za saobraćaj Uprave policije MUP TK-a i u toku mjeseca oktobra 2026. godine (pored redovnih rasporeda radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona, koji se dostavljaju BIHAMK-u i koji su dostupni na web stranici www.bihamk.ba, sekcija Stanje na cesti – radarske kontrole) svakodnevno na putevima Tuzlanskog kantona koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom tzv. „presretače“ za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, kao i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Stoga, Uprava policije MUP TK-a apeluje na vozače učesnike u saobraćaju, da se pridržavaju propisa iz oblasti saobraćaja odnosno odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.