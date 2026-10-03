OSCE u BiH: Izađite na izbore, iskoristite svoje demokratsko pravo

Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Holcapl (Rick Holtzapple) uputio je poziv građanima s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore.

– Pozivam sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Izbor je vaš. Informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Bez obzira na vaš izbor, neka se vaš glas čuje. Na dan izbora – glasajte – poručio je.