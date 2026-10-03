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OSCE u BiH: Izađite na izbore, iskoristite svoje demokratsko pravo

By admin
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Šef Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini Rik Holcapl (Rick Holtzapple) uputio je poziv građanima s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore.
– Pozivam sve građane i građanke Bosne i Hercegovine s pravom glasa da iskoriste svoje demokratsko pravo i izađu na izbore. Izbor je vaš. Informišite se, glasajte bez pritiska i prema vlastitom izboru. Bez obzira na vaš izbor, neka se vaš glas čuje. Na dan izbora – glasajte – poručio je.

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adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

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