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Danas sunčano, naredne sedmice više oblaka, više padavina od 8. oktobra

By admin
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Jutra su postala sve hladnija uz lokalno pojavu prizemnog do slabog mraza. Toga će biti i narednih par dana u jutarnjim satima, obzirom da će se stabilno, sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati i za vikend(03. i 04.10.). Jutarnja temperatura za vikend od -1 do 6, na jugu do 12 °C. Dnevna temperatura 20 do 25, na jugu do 28 °C.
Sljedeća sedmica će donijeti više oblačnosti i nestabilnije vrijeme uz lokalno i povremeno kišu i pljuskove. U ponedjeljak(05.10.) će već dolaziti do postepenog povrećanja oblačnosti, a od utorka(06.10.) prema trenutnim prognozama možemo očekivati i prve padavine uz lokalno kišu.
Značajnija promjena vremena je moguća oko 08.10., kada se očekuje više padavina, informiše BHMETEO.ba.

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