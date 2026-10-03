Jutra su postala sve hladnija uz lokalno pojavu prizemnog do slabog mraza. Toga će biti i narednih par dana u jutarnjim satima, obzirom da će se stabilno, sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati i za vikend(03. i 04.10.). Jutarnja temperatura za vikend od -1 do 6, na jugu do 12 °C. Dnevna temperatura 20 do 25, na jugu do 28 °C.
Sljedeća sedmica će donijeti više oblačnosti i nestabilnije vrijeme uz lokalno i povremeno kišu i pljuskove. U ponedjeljak(05.10.) će već dolaziti do postepenog povrećanja oblačnosti, a od utorka(06.10.) prema trenutnim prognozama možemo očekivati i prve padavine uz lokalno kišu.
Značajnija promjena vremena je moguća oko 08.10., kada se očekuje više padavina, informiše BHMETEO.ba.
Danas sunčano, naredne sedmice više oblaka, više padavina od 8. oktobra
Jutra su postala sve hladnija uz lokalno pojavu prizemnog do slabog mraza. Toga će biti i narednih par dana u jutarnjim satima, obzirom da će se stabilno, sunčano i ugodno toplo vrijeme tokom dana zadržati i za vikend(03. i 04.10.). Jutarnja temperatura za vikend od -1 do 6, na jugu do 12 °C. Dnevna temperatura 20 do 25, na jugu do 28 °C.