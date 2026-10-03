Na snagu je stupila izborna šutnja u BiH

Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7:00 sati i trajat će sve do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju (4. oktobar) u 19:00 sati.

Propisano je da u toku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju.

U nedjelju će biračka mjesta biti otvorena od 07:00 do 19:00 sati.

Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića te uz brzu transmisiju izbornih rezultata.

Centralna izborna komisija BiH još jednom poziva birače da se informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja.

Samo uz pokazivanje jednog od važećih bh. identifikacionih dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, pasoš) na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana.

Izbori se provode za slјedeće nivoe vlasti:

– Predsjedništvo Bosne i Hercegovine,

– Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

– Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,

– Predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske,

– Narodnu skupštinu Republike Srpske i

– skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u Centralni birački spisak za Opće izbore 2026. godine sa stanjem na dan 20. 08. 2026. godine u 24:00 sata je 3.408.517.

Izvan Bosne i Hercegovine registrirano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač.