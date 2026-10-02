Potpisani ugovori za izgradnju rezervoara za Špionicu Donju i Behrami-Šahmeri

Gradonačelnik Adnan Bjelić danas je potpisao dva izuzetno važna ugovora kojima nastavljamo unapređivati i stabilizovati vodosnabdijevanje na području Srebrenika.

Riječ je o izgradnji dva nova rezervoara:

• Špionica Donja – rezervoar kapaciteta 100 m³, vrijednost ugovora 195.939,90 KM sa PDV-om

• Behrami i Šahmeri – rezervoar kapaciteta 100 m³, vrijednost ugovora 179.715,01 KM sa PDV-om

Ukupna vrijednost ovih investicija je više od 375.000 KM, a radove će izvoditi kompanija „ELEKTROCENTAR PETEK“ d.o.o. Tuzla.

-“Voda nije privilegija. Uredno i stabilno vodosnabdijevanje osnovni je uslov za dostojan i kvalitetan život svakog našeg čovjeka.

Zato nastavljamo ulagati u vodovodnu infrastrukturu, rješavati dugogodišnje probleme i raditi na terenu – u gradu i u svim našim mjesnim zajednicama”, naveo je Bjelić.