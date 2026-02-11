Srijeda, 11 Februara, 2026
Aerodrom Tuzla dobija 3,8 miliona KM finansijske podrške

Vlada Tuzlanskog kantona osigurala je dodatnih 3,8 miliona KM za realizaciju strateških projekata i unapređenje Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Radi se o dva strateška projekta:

  • proširenje platforme za parkiranje aviona
  • unapređenje sistema aerodromske rasvjete sa fokusom na zonu prizemljenja i bočne redove svjetala.

Platforma aerodroma, kao ključna površina za parkiranje, manevrisanje i servisiranje aviona, u trenutnom stanju nije u mogućnosti pružiti uslove za optimalno upravljanje budućim saobraćajnim opterećenjem.

Proširenje platforme omogućit će povećanje broja parking pozicija i bolju prostornu organizaciju, prihvat aviona većih gabarita, efikasnije rukovanje teretom, gorivom i drugim servisima.

Na ovaj način stvaraju se preduslovi za stabilan rast aerodroma, povećanje broja komercijalnih linija, bolje upravljanje u periodima povećanog saobraćaja i veću atraktivnost za avio prevoznike.

Stvaranje uslova za rast aerodroma

Također, unapređenje sistema aerodromske rasvjete sa fokusom na zonu prizemljenja i bočne redove svjetala je ključni sigurnosni i operativni zahtjev.

Unapređenjem će se obuhvatiti zamjena postojećih sijalica sa LED sistemima visokog intenziteta i dugog vijeka trajanja, optimizacija rasporeda i usmjerenosti svjetala u zoni prizemljenja i duž piste, uvođenje sistema automatske kontrole i nadzora što proširuje spektar operacija koje aerodrom može obavljati.

Ovo unapređenje direktno doprinosi povećanju nivoa bezbjednosti, produženju operativnog radnog vremena aerodroma i unapređenju ukupnog kvaliteta usluge.

I ovim sredstvima Vlada TK pokazuje da Međunarodni aerodrom Tuzla predstavlja strateški infrastrukturni objekat na području Tuzlanskog kantona, te da će u njegovom razvoju uvijek imati aktivnu ulogu.

IZVOR:BIZNISINFO.BA

