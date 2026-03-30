MUP TK: U nastavku istrage za trgovinu ljudima, četiri lica lišena slobode

Istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a, Odsjek za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta su u okviru istrage kojom rukovodi Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, u predmetu B.K. i drugi, dana 30.3.2026. godine, po nalogu kantonalne tužiteljice, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 210a. stav 6. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine – Trgovina ljudima, oduzeli slobodu četiri lica, od čega tri policijska službenika Uprave policije MUP TK-a i to: E.K. (2003) i I.H. (2002) oba iz Kalesije (policijski službenici PS Kalesija), A.H. (1990) iz Živinica (policijski službenik PS Živinice) i lice M.J. (1962) iz Banovića.

Lica kojima je oduzeta sloboda će nakon kriminalističke obrade biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, direktor Uprave policije MUP TK-a je 30.3.2026. godine donio Odluku o privremenoj suspenziji za navedene policijske službenike, do okončanja krivičnog ili disciplinskog postupka.