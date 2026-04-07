Na današnji dan prije 34 godinu: SAD priznale nezavisnost Bosne i Hercegovine

Sjedinjene Američke Države (SAD) na današnji dan, 7. aprila, prije 34 godinu priznale su Bosnu i Hercegovinu kao nezavisnu državu.

SAD je tada bila jedna od prvih država koja je priznala nezavisnost i teritorijalni integritet BiH. Istog dana kada su priznale BiH, 7. aprila 1992. godine, SAD su priznale i Hrvatsku i Sloveniju.

Amerika je, zajedno za Europskom zajednicom (EZ), odigrala ključnu ulogu u procesu priznavanja političkog subjektiviteta i očuvanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine.

SAD su odigrale i ključnu ulogu i u mirovnim pregovorima za BiH, koji su vođeni i potpisani upravo u američkom gradu Daytonu.

Podsjetimo, prva zemlja koja je zvanično priznala Bosnu i Hercegovinu bila je Bugarska. Malo je poznato da je ova zemlja to učinila čak i prije samog referenduma (31. januar 1992.) i to odmah nakon što je Skupština RBiH u januaru iste godine donijela rezoluciju o suverenosti.

Netom nakon Bugarske, to je učinila Turska (6. februara 1992. godine). Tačno dva mjeseca kasnije (6. april 1992.), prvo je nezavisnost Bosne i Hercegovine priznala Europska zajednica, a dan poslije (7. april 1992.) isto su učinile i Sjedinjene Američke Države.