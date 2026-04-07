Servisne informacije: Rođeno sedam beba

CIVILNA ZAŠTITA – Klizište u MZ-Podorašje ugrožava stambeni objekat(kuću i pristupni put istom objektu),

-Klizište MZ-Previle naselje Marinica ugrožava putni pravac prema Marinici i 3 stambena objekta(kuće).

Klizište širih razmjerau mjestu Orlova Kisura,na koje C.Z. Grada Srebrenika već nekoliko mjeseca upozorava,još uvjek nije sanirano iako Federalni vodni inspektor svojim aktom broj:14-21-4-02731/2025-1405-2-P od:26.05.2025 godine. izdao nalog Federalnoj Agenci za vodno područje rijeke Save za hitno preduzimanje uklanjanja materijala iz korita rijeke Tinje kako bi se normalizirao protok vode koritom rijeke Tinje a sve sa naznakom ODMAH.

POLICIJA –U protekla 24 sata na području Grada Srebrenika dogodile su se 2 saobraćajne nezgode u kojima je 1 lice zadobilo teže tjelesne povrede.

HITNA – U Službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik obavljen je 101 pregled i 5 terenskih intervencija, 3 pacijenta su prevezena u UKC Tuzla.

VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik intervenisala nije imala intervencija.

ELEKTRO – Za danas nema najavljenih prekida u isporuci električne energije.

PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je šest beba, pet djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

Danas u Srebreniku očekuje se sunčan i ugodan dan bez padavina. Temperature će se kretati od 7°C u ranim jutarnjim satima do 19°C poslijepodne.