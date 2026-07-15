Danas pretežno sunčano uz mogućnost lokalnih pljuskova

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti, a tokom poslijepodneva i večeri ponegdje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 29 i 35 stepeni, dok će na jugu zemlje dostići i 37 stepeni Celzijusa. Puhat će slab do umjeren vjetar, južnog i jugozapadnog smjera u Hercegovini, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni.

Iz FHMZ-a upozoravaju da će zbog visokih temperatura i sparnog vremena u drugom dijelu dana meteoropati i hronični bolesnici biti osjetljiviji, zbog čega se preporučuje izbjegavanje većih fizičkih napora i dužeg izlaganja suncu. Građanima se savjetuje da unose dovoljno tečnosti, nose laganu odjeću i aktivnosti planiraju u jutarnjim ili večernjim satima.