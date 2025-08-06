Nakon povratka kući, svi se pitaju – da li je Koševo naredna stanica za Feđu Dudića?

Zoran Zekić i zvanično više nije šef struke FK Sarajevo.

Bordo klub se rastao sa Zekićem objavom u kojem su mu se zahvalil na doprinosu, a treba istaći da je hrvatski stručnjak sam podnio neopozivu ostavku.

Zekić je na Koševo donio trofej Kupa BiH, a ekipu je vodio u 48 službenih utakmica. Upisao je 25 pobjeda, 16 remija i sedam poraza uz gol razliku 86:46. Sarajevo se rano oprostilo od Evrope, a zatim remiziralo sa Radnikom iz Bijeljine. Bilo je 4:4, iako je bordo tim vodio 3:0.

Zekić je bio razočaran nako meča i bilo je jasno da su moguće promjene, što se ubrzo i desilo. Zekić će sada u nove izazove, a sa njim ide i gotovo kompletan stručni štab.

U bordo klubu moraju brzo reagovati. Već u subotu je meč sa Slogom u Doboju i novi kiks bi značio dodatnu buru na Koševu. Ko će voditi ekipu, nije poznato, kao ni ko su mogući kandidati da naslijede Zekića.

Veliki broj navijača nada se povratku Feđe Dudića. Dudić se jučer vratio u rodno Sarajevo nakon dvije sezone u Radničkom iz Kragujevca gdje je napravio velike stvari. Dva puta je izborio Evropu sa timom koji je preuzeo u grčevitoj borbi za opstanak, postao ljubimac navijača i dobio velike pohvale od cijele sportske javnosti u Srbiji, ali i šire.

Prije par dana je digao sidro, a jučer je uz suze napustio Kragujevac. Dudić je već vodio bordo klub, a bio je to turbulentan period. Krajem 2022. godine nakon ispadanja od zeničkog Čelika u Kupu BiH, ponudio je ostavku.

Čelnici kluba su prihvatili, no ubrzo su uslijedile nove trenerske promjene na Koševu. Dudić je Sarajevo vodio na 15 utakmica, te upisao pet pobjeda, četiri remija i šest poraza.

U tom periodu bordo klub je igrao veći broj utakmica kao domaćin u Zenici, što je svakako utjecalo na rezultate. Mnogi su mišljenja da je sada trenerski dodatno sazrio i da može napraviti velike stvari.

Želja dijela navijača je Husref Musemić. Musemić je dobro poznato lice na Koševu, donio je bordo klubu mnogo radosti, a bez angažmana je od novembra prošle godine kada se razišao sa Igmanom iz Konjica. Sa Sarajevom je u sezoni 2018/19 osvojio duplu krunu.

Kako god, na čelnim ljudima Sarajeva je da donesu pravu odluku. Na novi kiks ne smiju ni pomisliti.