Četvrtak, 7 Augusta, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Oglasio se Dodik nakon odluke CIK-a: Još jedno s***e iz Sarajeva, posljednje

By admin
0
186

Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku, a olduka je donesena jednoglasno. 

Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.

Nakon odluke CIK-a, oglasio se i Milorad Dodik sa kratkom porukom.

– Još jedno s**nje iz Sarajeva. Posljednje – napisao je Dodik na platformi X.

Podsjećamo, do oduzimanja mandata je došlo nakon pravosnažne presude za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a Dodik je osuđen na godinu zatvorske kazne (koja se može zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Dodik je od 2010. godine tri puta obnašao poziciju predsjednika RS sa izuzetkom od 2018. do 2022. godine, kada je bio član Predsjedništva BiH.

IZVOR:AVAZ

Prethodni članak
Miloradu Dodiku oduzet mandat predsjednika Republike Srpske
Naredni članak
Nakon povratka kući, svi se pitaju – da li je Koševo naredna stanica za Feđu Dudića?
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a