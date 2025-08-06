Oglasio se Dodik nakon odluke CIK-a: Još jedno s***e iz Sarajeva, posljednje

Centralna izborna komisija BiH postupila je po presudi Suda BiH i u skladu s Izbornim zakonom BiH oduzela mandat predsjedniku RS Miloradu Dodiku, a olduka je donesena jednoglasno.

Kako je ranije najavljeno, bit će ostavljen rok za žalbe, a nakon toga se očekuje raspisivanje prijevremenih izbora u periodu od 90 dana.

Nakon odluke CIK-a, oglasio se i Milorad Dodik sa kratkom porukom.

– Još jedno s**nje iz Sarajeva. Posljednje – napisao je Dodik na platformi X.

Podsjećamo, do oduzimanja mandata je došlo nakon pravosnažne presude za nepoštivanje odluka visokog predstavnika, a Dodik je osuđen na godinu zatvorske kazne (koja se može zamijeniti za novčanu) i šest godina zabrane političkog djelovanja.

Dodik je od 2010. godine tri puta obnašao poziciju predsjednika RS sa izuzetkom od 2018. do 2022. godine, kada je bio član Predsjedništva BiH.

IZVOR:AVAZ