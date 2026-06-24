Naređena evakuacija stanovništva oko deponije Uborak: Kordić tvrdi da je požar podmetnut

Jutros je na deponiji Uborak ponovo aktiviran požar, ali ovaj put opasnost se približila kućama.

Kako je rekao gradonačelnik Mostara Mario Kordić, naređena je evakuacija stanovništva.

On je također kako je požar podmetnut i da su zapaljene gume.

– Ovdje ima i elemenata terorizma jer je proglašena vanredna situacija, a neko je podmetnuo požar – rekao je Kordić.

Pozvao je građane da “ne nasjedaju na političke manipulacije” i da se “ujedine kako bi identifikovali počinioce”.

– Očito se negdje neko šetao i gledao gdje će napraviti sljedeći problem – oštro je poručio.

Evakuirano stanovništvo će biti smješteno u prihvatni centar Salakovac.

Situaciju otežava najavljeni sjeverni vjetar, a vatrogasci su na terenu, piše Avaz.