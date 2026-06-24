Zmajevi će i večeras imati ogromnu podršku u Seattleu, navijači uvjereni u pobjedu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Seattleu igra odlučujući meč grupne faze Svjetskog prvenstva protiv Katara. Pobjedom bi izabranici selektora Sergeja Barbareza osigurali minimalno treće mjesto i vjerovatno i plasman u nokaut fazu, a u borbi za taj podvig i večeras će imati ogrmonu podršku navijača.

Hiljade navijača bh. reprezentacije, iz drugih gradova Sjedinjenih Država kao i evropskih zemalja, doputovalo je u ovaj grad u američkoj saveznoj državi Washington i s optimizmom dočekuju meč sa Katarom.

Utakmica se igra na stadion Lumen Field, koji tokom FIFA Svjetskog prvenstva 2026 nosi naziv Seattle Stadium. Ovaj moderan stadion otvoren je 2002. godine i prima oko 69.000 gledalaca, a poznat je širom svijeta po jednoj od najglasnijih fudbalskih atmosfera zahvaljujući specifičnoj arhitekturi koja pojačava zvuk navijača.

Na ovom stadionu svoje utakmice igraju Seattle Seahawks (NFL) i Seattle Sounders FC (MLS), a tokom Mundijala 2026 biće jedna od ključnih arena na američkoj zapadnoj obali.

Susret sudi Jesús Valenzuela Sáez iz Venecuele. Rođen je 24. novembra 1983., a značu FIFA-e nosi od 2013. Proglašen je za najboljeg sudiju CONMEBOL-a 2021. godine u izboru IFFHS-a.

Fena/federalna.ba