Uvoz automobila u BiH usporio, raste potražnja za električnim i hibridnim vozilima

Uvoz automobila u BiH u prvih šest mjeseci ove godine premašio je 45.000 vozila, ali je među njima bilo svega 5.002 novih automobila, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

U odnosu na isti period prošle godine uvezeno je 1.427 automobila manje. Tokom prvog polugodišta prošle godine na tržište BiH stiglo je 46.499 vozila, dok je vrijednost uvoza sa približno 585,8 miliona KM smanjena na oko 547,5 miliona KM bez obračunatih dažbina, objavile su „Nezavisne novine“.

Iako je ukupan broj uvezenih vozila smanjen, podaci pokazuju značajan rast interesovanja za automobile na električni i hibridni pogon. Od januara do kraja juna uvezeno je 178 električnih vozila, dok ih je u istom periodu prošle godine bilo 100.

Vrijednost električnih automobila uvezenih tokom 2026. godine iznosila je 6,9 miliona KM, a naplaćene dažbine približno 1,3 miliona KM. Najskuplji među njima bio je Porsche Cayenne Electric, procijenjen na 274.019 KM, dok su dažbine za ovo vozilo iznosile 62.613 KM.

Još izraženiji rast zabilježen je kod hibridnih automobila. U prvih šest mjeseci prošle godine uvezeno je 1.600 hibrida, ukupne vrijednosti oko 93,7 miliona KM bez dažbina. U istom periodu ove godine u BiH je stiglo 2.250 takvih vozila, vrijednih približno 118,8 miliona KM.

Rast uvoza električnih i hibridnih vozila povezuje se s odlukom Vijeća ministara BiH kojom je do kraja godine produžena privremena suspenzija i smanjenje carinskih stopa na uvoz novih električnih, hibridnih, CNG i LPG vozila. Cilj mjere je povećanje broja ekološki prihvatljivijih automobila na domaćem tržištu.

Predsjednik Udruženja ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima pri Privrednoj komori Federacije BiH Miro Sesar kazao je za „Nezavisne novine“ da je ukupno tržište ostalo približno na prošlogodišnjem nivou, ali da je u kategorijama obuhvaćenim carinskim olakšicama zabilježen snažan rast.

Prema njegovim riječima, pored električnih i hibridnih automobila, udvostručen je i uvoz vozila na LPG pogon. Naglasio je da bi bez carinskih pogodnosti uvoz ovih vrsta vozila bio znatno manji.

Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima već je Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH uputilo inicijativu da olakšice budu produžene i tokom naredne godine.

Istovremeno, Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrenulo je inicijativu za izmjenu Pravilnika o registraciji vozila, kojom bi bilo uređeno uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila.RTV SLON