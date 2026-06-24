Ministar Delić pozvao poslodavce da zaštite radnike tokom ekstremno visokih temperatura

Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili u uslovima povećanog rizika.

Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od povreda na radu. Zbog toga Ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite.

Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na šest sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti radnicima koji rade na poslovima sa povećanim rizikom, kao i osobama sa hroničnim oboljenjima, za koje se preporučuje omogućavanje korištenja godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva u skladu sa zakonom i internim aktima poslodavca.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, već odgovornosti.

„Ljudi su najveća vrijednost svakog društva i nijedan posao nije važniji od zdravlja i života radnika. Poslodavci koji danas pokažu odgovornost prema svojim radnicima ne štite samo njihovo zdravlje nego grade i zdravije, sigurnije i humanije radno okruženje za sve. Naša je obaveza da u vremenu sve izraženijih klimatskih izazova prilagođavamo način rada novim okolnostima i da sigurnost čovjeka uvijek stavimo ispred svakog drugog interesa“, izjavio je ministar Delić.

Ministarstvo također preporučuje prilagođavanje pravila odijevanja vremenskim uslovima gdje god priroda posla to dozvoljava, kao i fleksibilniju organizaciju radnog vremena kako bi se smanjila izloženost radnika najvišim dnevnim temperaturama.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poziva i nadležne inspekcijske organe da u narednom periodu pojačaju nadzor nad provođenjem mjera zaštite na radu, kako bi se prevenirale štetne posljedice po zdravlje radnika i osiguralo poštivanje propisanih standarda zaštite na radu.

Preporuke su donesene u skladu sa članom 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/20), kojim je propisana obaveza poduzimanja posebnih mjera zaštite u okolnostima koje mogu ugroziti sigurnost i zdravlje radnika, saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.