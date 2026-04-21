Registracija vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine mogla bi postati znatno povoljnija već od maja ove godine. Ključni korak ka ovom pojeftinjenju očekuje se danas kada će se pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH naći Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

Suština predloženih izmjena leži u uvođenju fazne liberalizacije premije osiguranja od autoodgovornosti. Umjesto dosadašnjeg fiksnog tarifnog sistema, nove zakonske odredbe bi omogućile osiguravajućim kućama slobodnije formiranje cijena, što bi, prema procjenama stručnjaka, trebalo dovesti do konkurentnije ponude i, u konačnici, nižih troškova za vozače.

Šta donosi liberalizacija tržišta?

Proces liberalizacije podrazumijeva postepeno napuštanje zajedničke tarife koju propisuje država. Iako se otvara put tržišnoj utakmici, Agencija za nadzor osiguranja FBiH zadržat će važnu ulogu u kontroli tržišta. Osiguravajuće kuće će i dalje morati pribavljati saglasnost Agencije na svoje cjenovnike, čime se želi spriječiti damping cijena koji bi mogao ugroziti stabilnost sektora osiguranja.

Glavni ciljevi ovih izmjena su:

Smanjenje ukupnih troškova registracije kroz niže premije osiguranja.

Usklađivanje s evropskim propisima koji nalažu slobodno formiranje cijena na tržištu osiguranja.

Poboljšanje zaštite osiguranika kroz stroži nadzor nad isplatama šteta.

Trenutno stanje i očekivanja

Prema najnovijim podacima Agencije za nadzor osiguranja FBiH za januar 2026. godine, prosječna premija osiguranja za vozila u Federaciji iznosila je oko 370 KM. S obzirom na to da polica osiguranja od autoodgovornosti čini značajan dio ukupnog troška registracije, svako smanjenje u ovom segmentu direktno će se osjetiti na budžetima građana.

Iako su se u proteklom periodu čuli glasovi stručnjaka i pojedinih osiguravajućih kuća koji su pozivali na oprez i eventualno odgađanje potpune liberalizacije do ulaska BiH u Evropsku uniju, aktuelni zakonski prijedlog predviđa da proces krene odmah, ali u fazama.

Ukoliko Dom naroda sutra da zeleno svjetlo ovim izmjenama, prvi efekti u vidu nižih cijena na policama osiguranja mogli bi biti vidljivi već u prvim danima maja. Za vozače u Federaciji BiH, ovo bi moglo značiti kraj dugogodišnjeg perioda visokih i nefleksibilnih troškova održavanja vozila. RTV SLON