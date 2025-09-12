Subota, 13 Septembra, 2025
Nikšić o RTV taksi: Postoji prostor za povećanje, bit će vidljiva i na računima EP Mostar

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić u Dnevniku D FTV-a sinoć je kazao da ima prostora za povećanje RTV takse.

Krajem godine istječe ugovor s Elektroprivredom BiH o naplati RTV takse. FTV je uputio inicijativu za povećanje takse, sada je sedam maraka. Nikšić je upitan hoće li podržati ideju i novo potpisivanje ugovora i s Elektroprivredom HZHB.

– Ja sam čovjek koji redovno plaća taksu. Cijena se godinama nije mijenjala i mislim da ima prostora za povećanje. Uz određene analize, s moje strane bi došla podrška. Vlada će učiniti sve da ugovor s Elektroprivredom BiH ostane, a kao vlasnik i Elektroprivrede Mostar i EPBiH potrudit će se da i EP Mostar u budućnosti isporučuje račune s RTV taksom – kazao je i dodao:

– Neće biti problem s naše strane. Kako će se dalje razvijati, vidjet ćemo, ali Vlada Federacije sigurno neće biti problem.

