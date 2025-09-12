Dino Merlin slavi 63. rođendan: Unuci Nezir i Omer su mu najveća radost

Dino Merlin danas slavi 63. rođendan, Rođendane, kao i ostale važne datume u svom životu, Dino Merlin obilježava u krugu porodice, a sada su mu najveća radost njegovi unuci Nezir i Omer.

Najveća podrška mu je supruga Amela s kojom ima kćerku Naidu i sina Hamzu. Dino se oženio kada je imao 21 godinu. U to vrijeme je radio u jednoj tvornici i Amela i in sastavljali su kraj s krajem što se s vremenom promijenilo.

Pjevač sada živi možda i najbolji dio svoje karijere, njegova popularnost je ogromna kao i interes kompanija da on reklamira njihove proizvode.

Merlin ubrzava tempo svoje turneje “Mi”, a što se BiH tiče njegovi fanovi morat će se strpiti do naredne godine, vjerovatno do ljeta 2026. jer tada definitivno planiraju koncert na stadionu Koševo.

Merlin i njegov tim planirali su spektakl na najvećem stadionu u BiH još krajem jula ove godine, no do toga nije došlo jer nije postignut dogovor sa FK Sarajevo a zbog evropskih utakmica ovog tima.