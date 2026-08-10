Tužilaštvo USK predložilo pritvor za 66-godišnjakinju osumnjičenu za ubistvo supruga

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona predložilo je Kantonalnom sudu u Bihaću određivanje mjere pritvora prema Š.H. (66) iz Bosanske Krupe, zbog postojanja osnovane sumnje da je usmrtila člana svoje porodice.

Tužilaštvo je predložilo određivanje mjere pritvora zbog postojanja pritvorskih razloga iz člana 146. stav 1. tačka a) i d) Zakona o krivičnom postupku Federacije BiH odnosno zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičena mogla pobjeći, kao i zbog postojanja vanrednih okolnosti zbog kojih bi puštanje osumnjičene na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda i mira.

Naredbom o provođenju istrage osumnjičenoj se stavlja na teret da je 6. augusta u večernjim satima, u porodičnoj kući na području Bosanske Krupe, usmrtila svog slijepog bračnog supruga Š.H. Naime, nakon verbalnog sukoba sa bračnim suprugom osumnjičena je u predjelu njegove desne sljepoočnice ispalila jedan hitac iz vatrenog oružja, svjesna da ga time može usmrtiti što je i htjela.

Osumnjičena je lišena slobode 07. augusta i nakon kriminalističke obrade predana postupajućoj tužiteljici. Nakon što je ispitala osumnjičenu, tužiteljica je podnijela prijedlog za određivanje mjere pritvora nadležnom sudu.

federalna.ba