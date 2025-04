Nova državna koalicija bez SNSD-a: Danas sastanak Trojke, HDZ-a i opozicije iz RS

Sastanak Trojke, HDZ-a i opozicije iz bosanskohercegovačkog entiteta Republika Srpska bit će održan danas u 15:00 sati u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Nakon sastanka u Mostaru, pa nakon toga u Kupresu, danas će se razgovarati o konkretiziranju nove većine na državnom nivou, ali i sporazumu koji bi trebao biti potpisan.

Da li će danas biti potpisan koalicijski sporazum, niko ne želi zvanično potvrditi no smjernice su manje više poznate, međutim, sve ukazuje na to da bi se to trebalo desiti. N1