Nova linija sa Tuzlanskog aerodroma: Direktni letovi za Cirih

Međunarodni aerodrom u Tuzli uspostavlja saradnju sa švicarskom aviokompanijom Chair Airlines, a ovaj operater će od juna iduće godine imati direktnu liniju ka Cirihu.

Švicarska aviokompanija povećava broj letova na postojećim destinacijama, a među njima je i direktna koja se veže za Tuzlu i Cirih. Kako je kazao direktor tuzlanskog aerodroma Dževad Halilčević, riječ je o destinaciji koja dosad nije bila u njihovoj ponudi.

“Ova linija će dodatno unaprijediti povezanost Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona sa Evropom. Zahvaljujući predanom i kontinuiranom radu kolektiva Međunarodnog aerodroma Tuzla, danas svjedočimo povećanju obima saobraćaja i jačanju uloge našeg aerodroma u regionalnoj i međunarodnoj avio-mreži”, rekao je Halilčević.

Iz spomenute aviokompanije su kazali da je nedavno renovirana unutrašnjost aviona što će omogućiti bržem odgovaranju potreba putnika i tržišta.

“Za Chair Airlines, proširenje flote je još jedan važan korak u našoj petogodišnjoj historiji, nakon što smo već uspješno renovirali unutrašnjost svih aviona. Naša veličina nam omogućava da brzo i fleksibilno odgovorimo na nove potrebe tržišta i putnika”, rekao je Shpend Ibrahimi, generalni direktor Chair Airlinesa.

Kao što je poznato, nakon dvogodišnje krize tuzlanski aerodrom ostvaruje novi zamah, a posebno značajno je ponovno vraćanje baze niskobudžetne aviokompanije Wizz Air. To je najavljeno od decembra ove godine, a planirano je i uspostavljanje devet novih linija.

IZVOR:KLIX.BA