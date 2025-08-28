Danas sunčano i veoma toplo

Kao i prethodnih dana, u BiH se i danas očekuje pretežno sunčano vrijeme.

Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog smjera.

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 35°C.

U Srebreniku očekuje se izrazito toplo i sunčano vrijeme s temperaturama do 35°C. Vjetar će biti slab do umjeren, pretežno s istoka i jugoistoka.

Nqa snazi je žuto upozorenje za visoke temperature za regiju Tuzla koje traje od 09:00 do 14:00 sati, s očekivanim vrijednostima do 35°C.