Zmajevi danas protiv Kipra započinju nastup na Eurobasketu

Košarkaška reprezentacija BiH u 17:15 igra meč protiv Kipra, vjerovatno najlošije reprezentacije na cijelom Eurobasketu, koja je ujedno i jedan od četiri domaćina.

Drugi dan Eurobasketa donosi šest mečeva grupe C i D, a najviše pažnje će privući naša grupa.

Izabrani Adisa Bećiragića došli su desetkovani na ovo prvenstvo, s obzirom da su Džanan Musa zbog povrede i Egzejvijer Kastanjeda zbog nespremnosti morali otkazati nastup. Selektor Bećiragić je jučer potvrdio da i kapitena Miralema Halilovića muči povreda, pa je pitanje da li će danas nastupiti. Ipak, ono što je važno naglasiti je to je tu NBA zvijezda Jusuf Nurkić i da je pred sami Eurobasket pokazao dobru formu. Naturalizirani igrač bit će Džon Roberson.

Što se tiče Kipra, oni su odigrali samo dvije pripremne utakmice, gdje ih je Srbija savladala 67 razlike, a Izrael 40. U njihovoj ekipi ima nekoliko igrača koji nastupaju u slabijim ekipama u Grčkoj, a najveća prijetnja im je naturalizirani igrač Daral Vilis, igrač Arisa. Sve osim pobjede Zmajeva bit će ravno čudu.

Prvi meč u našoj grupi će imati reprezentacije Gruzije i Španije u 14 sati. Selektor Gruzije je dobro poznato ime na ovim prostorima Aleksandar Džikić, nekadašnji trener Partizana i Budućnosti iz Podgorice. Iako su na pripremama izgubili sve mečeve, oni se ne mogu nikako potcijeniti s obzirom da su na prvenstvo došli u najjačem sastavu. Predvodit će ih NBA dvojac Sandro Mamukelašvili i Goga Bitadze, kao i iskusni Tornike Šengelija i Giorgio Šermandini. Tu je i igrač Baskonije Boldvin, kao i iskusni Duda Sanadze, koji je na ovim prostorima ostao poznat po tome što je s ekipom Borca iz Čačka igrao Euroligu.

Na drugoj strani, u Španiji se desila smjena generacija i više nema Rudija Fernandeza, Čača Rodrigeza i Serhija Ljulja, a zbog povrede je nastup otkazao i Usman Garuba. Glavni aduti Španije bit će Santi Aldama i braća Hernagomez, dok će u rosteru biti čak pet igrača Valensije, koji uglavnom nisu imali veliku ulogu u njihovom povratku u Euroligu. Španija je tokom priprema odigrala šest mečeva i doživjela čak pet poraza.

U večernjem terminu snage će odmjeriti Grčka i Italija. Italija je na Kipar došla bez najboljeg igrača DiVićenca, dok Grčka predvođena Janisom Adetokumbom ima velike ambicije.

Osim naše grupe, u grupi D, vjerovatno najlošijom na Eurobasketu, igrat će se tri meča. U prvom terminu Izrael predvođen Denijom Avdijom i Romanom Sorkinom je apsolutni favorit protiv Islanda.

Francuska je na Eurobasket došla desetkovana povredama, prva zvijezda Viktor Vembanjama, kao i kompletna centarska linija su otkazali nastup na prvenstvu, a neće nastupiti ni Evan Furnije. Ipak, i pored toga oni imaju ozbiljnu ekipu s NBA i euroligaškim igračima. Rišaser, Jabusele, Maledon, Francisko i Hord su igrači koji sigurno mogu nadomjestiti ove nedostatke, pa Francuska ne bi trebala imati nikakvih problema protiv Belgije.

Slovenija u večernjem terminu igra meč protiv Poljske, a ovo bi mogao biti i pravi izazov da se vide dometi reprezentacije, s obzirom da osim Luke Dončića svih bitnijih igrača nema. Zoran Dragić je iz nekog razloga prekrižen sa spiska, a Čančar i Nibo su otkazali nastup. Naknadno je pozvan iskusni Alen Omić. Kod Poljske su glavni aduti Mateuš Ponitka i Džordan Lojd.