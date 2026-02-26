Nove cijene parkinga u Brčko distriktu: Šta građani trebaju znati

Dosadašnje zone se ukidaju, a uvodi se jedinstvena zona parkiranja, uz formiranje posebne Zone 0 – tzv. poslovne zone. U ovoj zoni cijena parkiranja iznosit će 2 KM po satu, što predstavlja najskuplju satnicu u gradu, dok će na svim ostalim mjestima biti 1 KM po satu.

Nakon gotovo deset godina mijenja se sistem naplate parkiranja u Brčkom, a odluku o novom cjenovniku usluga parkiranja usvojila je Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kako je istakao predsjednik Upravnog odbora JP „Putevi Brčko“ Mirza Bečić, dosadašnji cjenovnik bio je na snazi od 2016. godine te je korekcija bila nužna radi efikasnijeg funkcionisanja sistema.

Najznačajnija izmjena odnosi se na povećanje cijene parkiranja u najfrekventnijem dijelu grada. Dosadašnje zone se ukidaju, a uvodi se jedinstvena zona parkiranja, uz formiranje posebne Zone 0 – takozvane poslovne zone koja obuhvata Bulevar i parkiranje kod „Šipada“. U ovoj zoni cijena parkiranja iznosit će 2 KM po satu, što predstavlja najskuplju satnicu u gradu, dok će na svim ostalim parking-mjestima cijena biti 1 KM po satu.

U poslovnoj zoni neće biti dozvoljene rezervacije parking-mjesta niti će važiti pretplatne karte, s ciljem sprečavanja dugotrajnog zadržavanja vozila i povećanja protočnosti saobraćaja u užem centru.

Kada je riječ o pretplatnim kartama, određene kategorije korisnika imat će povoljnije uslove. Godišnja pretplatna karta za građane pojeftinila je sa 360 na 300 KM, dok će stanarska karta iznositi 100 KM godišnje i važit će za naselje u kojem korisnik ima prijavljeno prebivalište. Ista cijena, 100 KM godišnje, predviđena je i za zatvorena parkirališta, ali uz ograničenje da karta važi isključivo za taj parking-prostor.

Specifičan režim ostaje na snazi za parking kod bolnice, gdje će prva dva sata biti besplatna, dok će se svaki naredni sat naplaćivati 1 KM. Trudnice i porodilje zadržat će povlašten status kao i do sada.

Iz JP „Putevi Brčko“ najavljeno je i proširenje kapaciteta za oko 300 novih parking-mjesta na više lokacija u gradu, uključujući Gradski stadion, Ulicu Marina Držića, Ulicu biskupa Josipa Štadlera i prostor nekadašnje kasarne, dok je dugoročnim planom predviđena i izgradnja podzemne garaže na jednoj lokaciji u centru grada.

Sve postojeće pretplatne karte izdate tokom prošle i ove godine važit će do isteka, nakon čega će se primjenjivati novi kriteriji naplate.