Banjalučani uhapšeni zbog napada na navijače “Bubamare” iz Cazina

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka identifikovali su i uhapsili Banjalučane I.Ć. i D.Z. koje terete za nasilničko ponašanje u Sportskoj dvorani “Borik” u Banjaluci u toku utakmice Premijer futsal lige BiH između klubova “Borac” iz Banjaluke i “Bubamara” iz Cazina, koja je odigrana juče, u srijedu, 25. februara, a tokom koje su napadnuti navijači gostujućeg tima.

Kako je saopšteno iz banjalučke policije, u toku je rad na identifikovanju ostalih lica koja se mogu dovesti u vezu sa ovim krivičnim djelom.

Napad na navijače

“Lica su osumnjičena da su juče oko 19.35 u Sportskoj dvorani ‘Borik’ u Banjaluci u toku odigravanja utakmice Premijer futsal lige BiH između klubova ‘Borac’ iz Banjaluke i ‘Bubamara’ iz Cazina fizički napala navijače gostujućeg tima, kojom prilikom je jedan muškarac povrijeđen”, naveli su iz policije.

Povrijeđenom muškarcu je ukazana ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.

Potpuni haos

“U toku je rad po navedenom, a sve mjere i radnje preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, rekli su iz banjalučke policije.

Potpuni haos, podsjetimo, obilježio je susret futsal ekipa Borac Banjaluka i MNK Bubamara Cazin u Banjaluci.

Dvije ekipe sastale su se u okviru četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine, a tim iz Cazina imao je podršku svojih navijača i na gostujućem terenu.

Letjele stolice

Ipak, već na samom početku meča došlo je do ozbiljnih nereda na tribinama.

Prema dostupnim informacijama, grupa osoba upala je među pristalice gostujućeg kluba i izazvala incident. Na teren su letjele i stolice.

Bubamara pobijedila

Inače, futsal klub Bubamara savladao je kao gost banjalučki Borac 4:3 u četvrtfinalu Kupa BIH.

Nakon svega oglasio se i FK Bubamara, odakle kažu da se napad desio iznenada.

“MNK Bubamara Cazin obavještava svoje navijače i cjelokupnu javnost da je tokom prvog poluvremena došlo do napada na naše navijače i simpatizere koji su došli u Banjaluku kako bi dali podršku svom klubu, igračima i stručnom štabu. Napad se dogodio iznenada i bez ikakvog razloga ili povoda, kada je grupa od desetak huligana nasrnula na naše pristalice”, naveli su iz FK Bubamara.

Tom prilikom povrijeđen je, ističu, njihov navijač, kojem ovim putem žele što brži i uspješniji oporavak.

“Klub će učiniti sve napore da u svakom smislu pomogne našem navijaču u njegovom što bržem oporavku”, naveli su.