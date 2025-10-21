Rekorder u BiH: Vozač za kazne duguje čak 104.855 maraka

Drugi vozač iz Sarajeva (Stari Grad) ima dug od 90.970 KM, dok vozač iz Gradačca duguje 85.130 maraka. U Bosni i Hercegovini svakodnevno se bilježi veliki broj saobraćajnih prekršaja, a ono što posebno zabrinjava jeste porast broja vozača koji zanemaruju prekršajne naloge i gomilaju dugove zbog neplaćenih kazni. Među njima su i tzv. rekorderi – vozači koji duguju desetine hiljada konvertibilnih maraka, iako često krše saobraćajne propise.

Jedan od najnovijih slučajeva zabilježen je u Prijedoru, gdje je policija uhapsila vozača D. L. zbog vožnje bez vozačke dozvole. Provjerom registra kazni utvrđeno je da ovaj vozač duguje čak 41.271 marku zbog neplaćenih kazni. Krajem septembra policija je u Banjoj Luci uhapsila N. L., vozača koji je upravljao vozilom u alkoholisanom stanju, s 2,44 promila alkohola u krvi. Osim toga, vozio je bez vozačke dozvole, a provjerom je utvrđeno da duguje 10.130 KM po osnovu neplaćenih kazni. Policija je privremeno oduzela njegov BMW.

Sličan slučaj dogodio se 16. septembra u Krupi na Uni, gdje je vozač S. K. iz Bihaća uhvaćen kako vozi bez važeće vozačke dozvole, a dugovao je 25.000 maraka zbog neplaćenih kazni. Njegovo vozilo Ford također je privremeno oduzeto.

Prema podacima Agencije za identifikacione dokumente, razmjenu podataka i evidenciju (IDDEEA), najveći dug za neplaćene kazne ima vozač iz Gračanice, koji duguje čak 104.855 maraka. Drugi je vozač iz Sarajeva (Stari Grad) s dugom od 90.970 maraka, dok vozač iz Gradačca zauzima treće mjesto s dugom od 85.130 maraka. Na četvrtom mjestu je vozač iz Maglaja s dugom od 81.883 marke, dok peto i šesto mjesto zauzimaju vozači iz Gradačca i Ilidže, koji duguju 78.816 maraka i 67.621 marku, prenosi radiosarajevo.ba.

Na sedmom mjestu nalazi se još jedan vozač iz Gradačca, koji duguje 66.247 maraka, dok osmo mjesto zauzima vozač iz Gračanice s dugom od 63.130 maraka. Deveto i deseto mjesto pripadaju vozačima iz Živinica i Istočnog Novog Sarajeva, koji duguju 57.426 i 54.870 maraka po osnovu neplaćenih kazni.