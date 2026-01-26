Novi red vožnje: GIPS uvodi češće polaske

Tuzlanski kanton uskoro se vraća ustaljenom školskom ritmu, a s tim i gradski i prigradski prevoz. Školski raspust završava 28. januara 2026., što znači da će se redovni red vožnje GIPS-a, koji važi tokom nastavne godine, ponovo primjenjivati od četvrtka, 29. januara.

Tokom zimskog raspusta GIPS je saobraćao po smanjenom rasporedu, s rjeđim polascima i prilagođenim terminima. Povratkom školskog režima, autobusi će se kretati po ustaljenom redoslijedu, prilagođenom učenicima, studentima i svim putnicima koji svakodnevno koriste javni prevoz.

Građanima se preporučuje da prije polaska provjere aktuelni red vožnje na zvaničnoj stranici GIPS-a Tuzla ili putem njihovih službenih obavještenja, jer moguća povremena prilagođavanja pojedinih linija i dalje postoje.

Ovaj povratak ustaljenog reda vožnje olakšat će putovanja svim građanima Tuzle, posebno u jutarnjim i popodnevnim terminima kada je potražnja najveća.

Tuzlainfo.ba