Tužilaštvu TK predato 14 osoba zbog sačekuše za navijače Crvene zvezde

Četrnaest lica, jedanaest državljana Republike Hrvatske i tri državljana Bosne i Hercegovine, koji su lišeni slobode 24. januara 2026. godine u kasnim večernjim satima, a osumnjičeni su za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo, nakon kriminalističke obrade u Upravi policije MUP-a TK, su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Navodi se da su oni osumnjičeni da su 24. januara oko 22 sata u naselju Gornje Dubrave u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla sačekali grupu ljudi na povratku avionom iz Malmea, te upotrebom fizičke sile, drvenih palica, metalnih šipki i drugih predmeta izvršili napad na njih, prilikom čega je povrijeđeno više od 20 lica.

– Četiri lica su teško tjelesno povrijeđena, dok je lakše tjelesne povrede zadobilo još 17 lica, među kojima je i jedan policijski službenik UP MUP-a TK. Tokom ovog napada je oštećeno i više putničkih vozila koji su bili parkirani u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla. Protiv osumnjičenih će danas biti donesena naredba o provođenju istrage. Oni će biti ispitani u Tužilaštvu TK, te će se najvjerovatnije za sve osumnjičene nadležnom sudu staviti prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora. Više informacija o ovom predmetu i događajima će biti saopćeno nakon donošenja tužilačke odluke – naveli su iz Tužilaštva TK.
