Prevoznici iz BiH i još tri zemlje Zapadnog Balkana blokirali granične prelaze

Na Facebook stranici Teretnjaci.ba je objavljeno da je protest počeo na prelazima Gradiška, Svilaj, Orašje, kao i na GP Brod…

Prevoznici iz Bosne i Hercegovine danas su u podne započeli blokadu teretnih graničnih terminala, zajedno sa prevoznicima iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Razlog za ovaj potez su problemi koje vozačima stvara novi Entry-Exit sistem (EES), kao i dugogodišnji problem ograničavanja boravka vozača na 90 dana unutar 180 dana u Shengenu, što prevoznici vide kao direktno ugrožavanje prava na rad.

Ranije je najavljeno da će uvoz i izvoz roba biti onemogućen zaustavljanjem kamiona na cestama, stotinjak metara od graničnih prelaza. Nesmetan prolaz bit će omogućen za putnički saobraćaj, hitne slučajeve, vojne i transporte lijekova, te prevoz žive stoke.

Konzorcij BH logistika, koji okuplja domaće prevoznike, zatražio je hitno institucionalno djelovanje Bosne i Hercegovine prema Evropskoj komisiji i svim ambasadama država članica EU akreditovanim u Bosni i Hercegovini zbog ograničavanja trajanja boravka profesionalnih vozača u zemljama Shengena.

Glavni koordinator Konzorcija “Logistika BiH” Velibor Peulić ranije je izjavio da cilj protesta nije destabilizacija, već hitno pokretanje profesionalnog, sistemskog i održivog rješenja u saradnji sa nadležnim institucijama i Evropskom komisijom.

Iz BIHAMK-a su ranije saopćili da će zbog najavljenog protesta prevoznika, danas od 12 sati biti onemogućen ulaz i izlaz teretnih motorih vozila prema državama članicama Evropske Unije. Taj protest neće utjecati na putnički saobraćaj, ali vozače savjetuju da ipak biraju granične prelaze koji nemaju carinske terminale.

IZVOR:FOKUS.BA