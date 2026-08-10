Nasilje u Živinicama: Djevojku pretukao njen momak

Dvadesetčetverogodišnja žena prijavila je policiji u Živinicama da ju je fizički napao S. K. (32) iz Živinica. Incident je prijavljen sinoć oko 23:40 sati, nakon čega je policija pokrenula istragu, a osumnjičeni je priveden zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilničko ponašanje i nasilje u porodici.

Prema nezvaničnim informacija “Avaz” djevojku je napao njen momak, odnosno partner sa kojim je bila u vezi.

– Dana, 9.8.2026. godine oko 23,40 sati, PS Živinice je zaprimila prijavu 24-godišnjakinje koja je tom prilikom prijavila S.K. (1994) iz Živinica da je fizički napao. Po navedenoj prijavi su postupili policijski službenici PU/PS Živinice, a o događaju je obaviješten kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja – saopštili su iz MUP-a TK.

U službenim prostorijama PU Živinice u toku je kriminalistička obrada nad licem S K., nakon koje će isti biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom Nasilje u porodici.