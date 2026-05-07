Uhapšen Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice

Nail Jusić, predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice, uhapšen je danas, u četvrtak, 7. maja 2026.

“Po nalogu Tužilaštva TK i uz naredbu Općinskog suda u Živinicama istražioci Sektora kriminalističke policije MUP-a TK obavili su danas pretrese na više lokacija u Živinicama. Po okončanju pretresa uhapšen je Jusić”, naveli su iz Tužilaštva TK.

Pretresi i u Domu zdravlja

Pretresi su obavljeni u njegovoj kući, vikendici i pomoćnim objektima u Živinicama, u kancelarijama u Gradskom vijeću i Domu zdravlja u Živinicama – koju Jusić koristi kao pomoćnik direktora za sestrinstvo, te su obavljeni i pretresi dva automobila koje koristi.

“Prilikom pretresa su pronađeni i oduzeti određeni predmeti za koje se sumnja da su korišteni prilikom krivičnih djela”, naveli su iz Tužilaštva.

Za šta ga terete

Jusić je osumnjičen da je kao predsjedavajući Gradskog vijeća Živinice počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja u sticaju sa primanjem nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem.

“Tri radnje za koje se u dosadašnjem toku istrage sumnjiči Jusić se odnose na određene nezakonitosti prilikom imenovanja sekretara u stalnim komisijama Gradskog vijeća, uključujući i njegovog sina, kao i na pokušaj pribavljanja koristi jednoj osobi za sticanje prava vlasništva na zemljištu na kojem je sagrađen objekat bez prava korištenja”, naveli su iz Tužilaštva TK.

Kriminalistička obrada

Nakon kriminalističke obrade istražioci Sektora kriminalističke policije će osumnjičenog predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac će ga ispitati na okolnosti iz istrage, nakon čega će donijeti odluku o daljim mjerama i radnjama koje će biti preduzimane prema Jusiću.