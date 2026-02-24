Obilježen Dan maternjeg jezika: Bosanski jezik je dio identiteta

Očuvanje vlastitog identiteta kroz njegovanje i unapređenje maternjeg jezika ideja je vodilja već tradicionalne manifestacije u organizaciji krovnih obrazovnih institucija Tuzlanskog kantona. Na manifestaciji povodom Dana maternjeg jezika koju su i ove godine organizovali Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoški zavod TK, Odsjek za bosanski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Tuzli te Specijalna biblioteka “Behram-beg” u Tuzli uručene su diplome i nagrade učenicima osnovnih i srednjih po raspisanom literarnom konkursu “Lik Đerzelez Alije u pjesmi Đerzelez Alije”.

„Jezik je sredstvo komunikacije, ali također i sredstvo kojima se prenosi kultura. Nama je veoma važno što je bosanski jezik jedan od elemenata našeg identiteta. Imajući u vidu koliko je bosanski jezik važan za naš identitet želimo i aktivno radimo sa rukovodstvom Filozofskog fakulteta da ojačamo Odsjek za bosanski jezik, da to bude mjesto gdje će u budućnosti mladi ljudi studirati i na taj način doprinijeti razvoju, ne samo obrazovanja i Filozofskog fakulteta, nego i generalno naše kulture“, rekao je ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović uz napomenu da je obilježavanje Dana maternjeg jezika uvršteno u Pravilnik o obilježavanju značajnih datuma.

Zahvalivši organizatorima koji su pružili priliku mladim ljudima da pokažu koliko vole svoju domovinu i koliko cijene svoj maternji jezik učenik 4. razreda Gimnazije „Meša Selimović“ u Tuzli Danis Džaferagić je rekao da je ovogodišnji konkurs bio specifične tematike.

„Konkursi ovog tipa su idealna prilika da se čuje glas mladih ljudi i da svi mi mladi ljudi pokažemo koliko smo spremni cijeniti maternji jezik koji je glavni nosilac identiteta svakog naroda, a posebno bosanskog naroda. Ono što je meni posebno bilo drago vezano za ovaj konkurs jeste da je tema bila vezana za lik epskog narodnog heroja naše književnosti Alije Đerzeleza čije se najveće bitke nisu odvijale samo na ratištima nego su to bile i one svakodnevne tihe bitke koje su ipak bile podjednako važne. Jedna od tih bitaka je bitka bosanskog naroda za opstanak, identitet i jezik“, rekao je Danis Džaferagić čiji je rad proglašen najboljim u kategoriji učenika srednjih škola na području TK.

Dekan Filozofskog fakulteta u Tuzli prof. dr. Sead Nazibegović napominjući da je riječ o 12. manifestaciji po redu, pojašnjava da je ove godine pred učenike osnovnih i srednjih škola stavljen izazov javnog literarnog konkursa o liku Džerzelez Alije u narodnoj poeziji.

„Najbolji prvoplasirani, po tri iz osnovnih i srednjih škola, dobit će i prigodne nagrade od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i mi smo ponosni što ova manifestacija u suštini povezuje niz značajnih institucija na nivou Tuzlanskog kantona. Ovo je prilika da pokažemo koliko cijenimo i volimo svoj maternji jezik, koliko mu pažnje treba posvetiti ne samo današnjim danom, nego i tokom čitave godine.“

Prema riječima voditelja Odsjeka za bosanski jezik i književnost u Tuzli prof. dr. Mirsada Kunića, Dan maternjeg jezika obilježen je i izložbom koja je posvećena Parryevoj zbirci sa eksponatima, rukopisima i knjigama koje su vezane za zbirku.

„The Milman Parry Collection of Oral Literature“ na Harvardu je najvrednija i najveća kolekcija bosanske usmene poezije u svijetu s više od 11.000 fonografskih zapisa koje su napravili velikani usmene poezije američki klasični filolog Milman Parry i profesor slavistike Albert Bates Lord tridesetih godina prošlog stoljeća.