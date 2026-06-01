Inspekcija privremeno zabranila proizvodnju i prodaju sladoleda u šest objekata u KS

Sladoled koji se prodaje u dijelu ugostiteljskih objekata u Kantonu Sarajevo ponovo je bio predmet pojačanih inspekcijskih kontrola, a rezultati su pokazali zabrinjavajuće propuste. Više od 33 posto analiziranih uzoraka nije zadovoljilo mikrobiološke kriterije, dok su inspektori kod pojedinih objekata utvrdili ponavljanje ranije evidentiranih nepravilnosti, zbog čega su izrečene kazne i zabrane rada.

Tokom maja 2026. godine inspektori za hranu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo izvršili su redovne inspekcijske nadzore u 22 ugostiteljska objekta koja se bave proizvodnjom i prometom sladoleda.

U skladu sa propisima o hrani provedene su kontrole higijene procesa rada uzimanjem briseva sa površina, opreme, ruku i radne odjeće uposlenika, kao i uzoraka sladoleda za mikrobiološku kontrolu zdravstvene ispravnosti te pregled deklaracija proizvoda.

Nepravilnosti se ponavljale uprkos upozorenjima

Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove navode da su i prethodnih godina provodili pojačane kontrole objekata koji se bave proizvodnjom i prometom sladoleda, s posebnim fokusom na higijenske uslove, način čuvanja namirnica, zdravstvenu ispravnost proizvoda i primjenu zakonskih propisa.

Tokom dvije uzastopne sezone nadzora inspektori su u najvećem broju slučajeva djelovali preventivno, izdajući rješenja za otklanjanje nepravilnosti, upozorenja i mjere s ciljem da se subjektima omogući usklađivanje poslovanja sa propisanim standardima, bez izricanja novčanih sankcija.

Međutim, ovogodišnje kontrole pokazale su da se određene nepravilnosti kod pojedinih subjekata ponavljaju uprkos ranije izrečenim preventivnim mjerama i ostavljenim rokovima za njihovo otklanjanje, zbog čega je inspekcija pristupila izricanju novčanih kazni i drugih zakonom propisanih mjera.

Više od trećine uzoraka sladoleda nije bilo ispravno

Tokom kontrola uzeto je ukupno 155 briseva sa različitih površina, opreme, ruku i odjeće, te 65 uzoraka sladoleda.

Od ukupno 155 uzoraka briseva, njih 33 nije odgovaralo odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i Smjernicama za tumačenje i provedbu pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu, što predstavlja 21,29 posto neodgovarajućih uzoraka.

Utvrđeno je da sadrže mikroorganizme, odnosno aerobno mezofilne bakterije i enterobakterije, iznad propisanih graničnih vrijednosti.

Kada je riječ o uzorcima sladoleda, od ukupno 65 analiziranih uzoraka, njih 22 nije bilo usklađeno sa odredbama Pravilnika o mikrobiološkim kriterijima za hranu i pripadajućim smjernicama, što predstavlja 33,85 posto uzoraka.

Razlog su enterobakterije utvrđene iznad definisanih graničnih vrijednosti.

Kazne, zabrane rada i naložene mjere

Na osnovu rezultata ispitivanja higijene procesa rada, mikrobiološke kontrole zdravstvene ispravnosti sladoleda i utvrđenog činjeničnog stanja kod subjekata u poslovanju s hranom, inspektori su izdali ukupno 29 rješenja o otklanjanju nedostataka, od čega šest rješenja o privremenoj zabrani proizvodnje i prometa sladoleda.

Na osnovu utvrđenih nepravilnosti izdano je i 13 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 41.280 KM.

Kako navode iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, kontrolisani subjekti odmah su otklonili sve hitne mjere koje su im naložene.

Cilj kontrola je zaštita zdravlja građana

Iz Uprave ističu da upravo ovakav sistem nadzora i kontrole predstavlja ključni mehanizam prevencije kojim se pravovremeno otkrivaju i otklanjaju nepravilnosti kako bi se spriječile situacije koje bi mogle ugroziti sigurnost hrane i zdravlje građana.

Naglašavaju da cilj inspekcijskih kontrola nije kažnjavanje, već zaštita zdravlja potrošača i podizanje nivoa sigurnosti hrane na području Kantona Sarajevo.

“Upravo redovni nadzori i pravovremeno reagovanje predstavljaju mehanizam prevencije kako bi se eventualni rizici po zdravlje građana otkrili i otklonili na vrijeme”, saopćeno je iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo najavila je nastavak pojačanih nadzora i poduzimanje svih mjera u skladu sa zakonskim propisima, s ciljem očuvanja visokog nivoa sigurnosti hrane na tržištu.

IZVOR:N1