U BiH uvezene bombone posebno rizične za malu djecu

U BiH isporučene su žele bombone porijeklom iz Japana koje predstavljaju rizik od gušenja, posebno kod male djece, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o gumenim bombonama “helo kiti apfel konjak dželi”, pakovanje od 150 grama.

Fakti:

U BiH isporučene rizične žele bombone iz Japana

Proizvod: „Hello Kitty Apfel Konjak Jelly“ (150 g)

Postoji rizik od gušenja, posebno kod male djece

Informacija stigla putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje

Nadležna inspekcijska tijela obaviještena o slučaju

Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da je BiH na popisu zemalja u koje su isporučene ove bombone.

Agencija je sve raspoložive informacije dostavila nadležnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje.

IZVOR:NEZAVISNE