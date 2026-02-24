U BiH uvezene bombone posebno rizične za malu djecu

U BiH isporučene su žele bombone porijeklom iz Japana koje predstavljaju rizik od gušenja, posebno kod male djece, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.
Riječ je o gumenim bombonama “helo kiti apfel konjak dželi”, pakovanje od 150 grama.
Fakti:
- U BiH isporučene rizične žele bombone iz Japana
- Proizvod: „Hello Kitty Apfel Konjak Jelly“ (150 g)
- Postoji rizik od gušenja, posebno kod male djece
- Informacija stigla putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
- Nadležna inspekcijska tijela obaviještena o slučaju
Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da je BiH na popisu zemalja u koje su isporučene ove bombone.
Agencija je sve raspoložive informacije dostavila nadležnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje.
IZVOR:NEZAVISNE