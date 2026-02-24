Utorak, 24 Februara, 2026
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

U BiH uvezene bombone posebno rizične za malu djecu

By admin
0
39

U BiH isporučene su žele bombone porijeklom iz Japana koje predstavljaju rizik od gušenja, posebno kod male djece, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Riječ je o gumenim bombonama “helo kiti apfel konjak dželi”, pakovanje od 150 grama.

Fakti:

  • U BiH isporučene rizične žele bombone iz Japana
  • Proizvod: „Hello Kitty Apfel Konjak Jelly“ (150 g)
  • Postoji rizik od gušenja, posebno kod male djece
  • Informacija stigla putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje
  • Nadležna inspekcijska tijela obaviještena o slučaju

Agencija za bezbjednost hrane BiH obaviještena je putem Sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje da je BiH na popisu zemalja u koje su isporučene ove bombone.

Agencija je sve raspoložive informacije dostavila nadležnim inspekcijskim tijelima na dalje postupanje.

IZVOR:NEZAVISNE

Prethodni članak
Obilježen Dan maternjeg jezika: Bosanski jezik je dio identiteta
Naredni članak
U autobusu bh. registracija pronađeno 39.100 komada cigareta s Kosova
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a