Ćiro ponovo povezuje gradove, ovaj put biciklističkom rutom

U Sarajevu je danas održan Regionalni forum o zelenim rutama i biciklističkom turizmu, na kojem je ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto istakao da nekadašnje trase voza Ćiro ponovo mogu povezivati gradove – ovaj put kroz turizam, održivu mobilnost i razvoj lokalnih zajednica.

Tokom foruma predstavljeni su planovi za razvoj zelenih ruta u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i mogućnosti njihovog povezivanja sa evropskim biciklističkim mrežama. Poseban fokus bio je na inicijativi „Giro di Ćiro“, koja nekadašnje trase uskotračne pruge pretvara u novu turističku i razvojnu priliku.

„Svi se sjećamo ili smo barem čuli priče o Ćiri, vozu koji je nekad povezivao gradove širom ovog dijela Evrope. Projektom Svjetske banke i UNESCO-a samo u Bosni i Hercegovini će biti oživljeno između 400 i 500 kilometara nekadašnjih trasa koje će dobiti novu svrhu kroz biciklistički turizam”, rekao je ministar Forto.

Govoreći o potencijalu ovog projekta, ministar je istakao da se radi o jedinstvenoj prilici i za ekonomski razvoj: „Ne radi se ovdje samo o prirodnim ljepotama i impresivnim pejzažima nego i o razvoju, novim radnim mjestima i prilici da lokalne zajednice budu dio jedne potpuno nove turističke priče. Vjerujem da će stotine hiljada biciklista u godinama koje dolaze upravo na ovim rutama otkriti ono što mi već znamo – da je Bosna i Hercegovina jedna od najljepših zemalja u Evropi.”

Današnji forum je potvrdio da zelene rute i održivi turizam predstavljaju značajnu razvojnu priliku za Bosni i Hercegovinu i region. Povezivanjem prirodnog i kulturnog naslijeđa s modernim oblicima mobilnosti, ovakvi projekti mogu doprinijeti jačanju lokalnih zajednica, otvaranju novih radnih mjesta i snažnijoj regionalnoj povezanosti.