Objavljen javni konkurs za podršku projektima udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je juče da je objavljen javni konkurs za finansiranje projekata udruženja osoba sa invaliditetom, javnih kuhinja i sigurnih kuća u Federaciji BiH za 2026. godinu.

– Sredstva za ovu podršku obezbijeđena su iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Dio prihoda ostvarenih u Budžetu Federacije BiH po ovom osnovu, u skladu sa Zakonom i Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele, namijenjen Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike za 2026. godinu iznosi ukupno 840.000 KM – navode iz Ministarstva.

Dodaju da pravo na prijavu imaju sva udruženja i organizacije koje u svom radu realizuju projekte iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom u smislu poboljšanja životnih uslova i rada njihovih organizacija, potom smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), kao i rada javnih kuhinja.

– Projekte ili programe koji budu predloženi za podršku od strane komisije koja će pregledati njihovu ispravnost, Ministarstvo će podržati u maksimalnim iznosima do 30.000 KM po podnositelju zahtjeva organizacija iz oblasti zadovoljavanja potreba osoba sa invaliditetom. Također, do 30.000 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti smještaja i utočišta žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), te do 50.000 KM po podnositelju zahtjeva iz oblasti rada javnih kuhinja – navode iz Ministarstva.

Dodaju da su, uz javni konkurs, objavljene i detaljne upute o pripremi dokumentacije, kao i pojašnjenja šta sve treba sadržavati projekt koji se kandidira za ovu podršku. Krajnji rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana posljednje objave u dnevnim novinama. Javni poziv sa pratećim uputstvom i obrascem za prijavu dostupan je na internet stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, saopćeno je iz ovog ministarstva.