Ismail Barlov i Ismail Zulfić u mini kampanji Federalnog ministarstva: Strategija za osobe s invaliditetom traži budžet, ne saosjećanje

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da je u proteklih nekoliko dana realizovalo mini kampanju podizanja svijesti o važnosti primjene i budžetiranja Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom za razdoblje 2025–2030. godine.

U saopćenju Ministarstva se navodi da je cilj kampanje bio podsjetiti donosioce odluka da je budžetiranje Strategije zakonska i zajednička obaveza Federacije BiH i kantona.

Dodaju da su u ovoj kampanji učestvovali i bosanskohercegovački paraolimpijci Ismail Barlov i Ismail Zulfić, čiji su rezultati i lični primjeri pokazali da pravo na sport, kretanje i učešće u društvu nije pitanje dobre volje, već sistemske podrške i dostupne infrastrukture.

– Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom nije dokument za gledanje, ni pokazivanje. Ako mjere nisu planirane u budžetima, Strategija ne postoji u stvarnom životu. Odgovornost za njenu provedbu imaju i Federacija BiH i kantoni, i to je obaveza, a ne preporuka – kazao je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Također navode da je Ministarstvo kroz kampanju podsjetilo da je Strategija usvojena i na snazi, te da njena provedba zahtijeva jasno planirana finansijska sredstva u budžetima svih nivoa vlasti. Ističu da je poseban fokus na mjerama usmjerenim na poboljšanje položaja osoba s invaliditetom, naročito djece i mladih.

Iz Ministarstva pojašnjavaju da je kampanja akcent stavila na pravo djece s invaliditetom na sport, s naglaskom na vodene sportove kao važan segment rehabilitacije, razvoja samopouzdanja i socijalne uključenosti. Istovremeno, Strategija obuhvata i obrazovanje, zdravstvo, kulturu, zapošljavanje i pristupačnost, bez kojih sva zagarantovana prava ostaju tek formalnost.

– Pristupačnost u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje je na niskom nivou. Bez sistemskog uklanjanja fizičkih i institucionalnih barijera, mjere iz Strategije ostaju neprovedive, a prava osoba s invaliditetom nejednako dostupna – rekao je ministar Delić.

U skladu s mjerama Strategije, kampanja je kroz konkretne primjere promovisala ravnopravno učešće djece s invaliditetom u sportskim aktivnostima, posebno u vodenim sportovima, uz jasnu poruku da bez budžetske podrške nema stvarne inkluzije, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.