Teška saobraćajna nesreća na putu prema Mostaru: Četiri osobe povrijeđene, od kojih tri teže

Četiri osobe povrijeđene su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer u 06:30 sati na magistralnom putu M 17, u mjestu Grabovica.
U nesreći su učestvovali D.P. (1978) s vozilom marke Audi A4, N.H. (1978) s vozilom VW Passat, B.I. (1962) s vozilom Land Rover i A.G. (1972) s vozilom VW Golf.
Teške tjelesne povrede zadobili su vozač Golfa A.G. i putnici u vozilu Golf H.H. (1989) i A.K. (1974).
Lake tjelesne povrede zadobio je putnik iz vozila Golf H.N. (2002). Upoznat je nadležni tužilac, izvršen je uviđaj, te su preduzete sve potrebne mjere.
IZVOR:AVAZ.BA