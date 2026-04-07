Od 10. aprila počinje puna primjena novog sistema na granici – evo šta donosi

Ove sedmice, tačnije u petak, 10. aprila, počinje puna primjena Evropskog sistema ulaska/izlaska (EES) na vanjskim granicama šengenskog prostora. Ipak, kako je Večernji list BiH već pisao, to za građane Bosne i Hercegovine neće donijeti značajne promjene. Naime, Hrvatska već primjenjuje EES na svim graničnim prijelazima 24 sata dnevno.

Ipak, iz BIHAMK-a svakodnevno obavještavaju vozače da su, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

Podsjetimo, novi sistem ulaska/izlaska (EES) počeo je s radom 12. oktobra 2025. godine, a evropske zemlje koje ga koriste postepeno su ga uvodile na svojim vanjskim granicama, odnosno prikupljanje podataka su postepeno uvodile na graničnim prijelazima kako bi ga u potpunosti provele do 10. aprila ove godine.

– Sistem ulaska/izlaska (EES) je automatizirani IT sistem u kojem će se državljani trećih zemalja registrovati svaki put kada, radi kratkotrajnog boravka, prelaze vanjske granice evropskih zemalja koje koriste taj sistem. Za potrebe EES-a „državljanin treće zemlje” znači putnik koji nema državljanstvo nijedne države članice Evropske unije niti državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švicarske. „Kratkotrajni boravak” znači period do 90 dana unutar bilo kojeg perioda od 180 dana. Taj period se računa kao jedinstven za sve evropske zemlje koje koriste EES – navodi Travel to Europe.

Iz MUP-a Republike Hrvatske nedavno su podsjetili kako je Republika Hrvatska, osim turističke, i tranzitna zemlja kroz koju prolazi veći dio državljana država istočne i južne Evrope, pa je samim tim promet preko graničnih prijelaza uvijek pojačan, a posebno tokom vikenda, prije i nakon praznika te tokom godišnjih odmora.

Hrvatska ima rješenje kojim će na granici smanjiti gužve i čekanja.

– Nažalost, ponekad zbog infrastrukturnih ograničenja, kako sa strane Republike Hrvatske, tako i BiH (npr. mostovi preko rijeke Save) i Republike Srbije, koja stvaraju „usko grlo“, nije moguće na bilo koji način smanjiti kolone koje nastaju usljed pojačanog prometa na graničnim prijelazima u pojedinim vršnim opterećenjima, što je slučaj i u drugim zemljama EU. Iz navedenih razloga i prije uvođenja Entry/Exit sistema zabilježena su duža čekanja na određenim graničnim prijelazima u vršnim opterećenjima s Republikom Srbijom te Bosnom i Hercegovinom, kako na ulasku tako i na izlasku, na obje strane graničnih prijelaza – naveli su iz MUP-a.

Istakli su i kako, uprkos tome što je procedura granične kontrole nešto duža za državljane trećih zemalja koji podliježu registraciji u Entry/Exit sistemu, određivanjem i označavanjem traka namijenjenih za registraciju u EES-u, upotrebom mobilnih uređaja za uzimanje biometrijskih podataka na prometnim trakama te reorganizacijom posla, utjecaj registracije u EES-u na produženje čekanja na granicama sveden je na minimum.

Modernije i efikasnije granične kontrole: EES će postepeno zamijeniti pečatiranje pasoša digitalnim sistemom koji bilježi ulazak i izlazak putnika, što će ubrzati kontrole i pomoći službenicima da rade efikasnije;

Jednostavnija i brža prekogranična putovanja: EES će putnicima omogućiti da provedu manje vremena na granici zahvaljujući bržim kontrolama i mogućnosti korištenja samouslužnih sistema i slanja informacija unaprijed;

Sprečavanje nezakonitih migracija: EES će omogućiti evidentiranje ulazaka i izlazaka iz šengenskog područja pomoću otisaka prstiju i prikaza lica kako bi se spriječilo prekoračenje dozvoljenog boravka, korištenje lažnih identiteta ili zloupotreba bezviznog režima;

Povećanje sigurnosti u šengenskom području: EES će službenicima granične kontrole i organima za provođenje zakona omogućiti pristup važnim informacijama o putnicima, pomažući u otkrivanju sigurnosnih rizika i borbi protiv teških krivičnih djela i terorizma, piše Večernji list.