Svjetski dan zdravlja pod motom “Zajedno za zdravlja-Stanimo uz nauku”

Svjetska zdravstvena organizacija je za 2026. godinu odabrala temu „Zajedno za zdravlje. Stanimo uz nauku“. U fokusu ovogodišnje kampanje su značaj naučne saradnje, donošenje odluka zasnovanih na dokazima i takozvani pristup „Jedno zdravlje“, koji zdravlje ljudi povezuje sa zdravljem životinja, biljaka i okoline.

Poruka ovog dana posebno dobija na značaju u vremenu kada zdravstveni sistemi širom svijeta sve više upozoravaju na važnost prevencije, ranog otkrivanja bolesti, vakcinacije, zdravije ishrane, fizičke aktivnosti i zaštite mentalnog zdravlja. Svjetski dan zdravlja zato nije samo simboličan datum, nego i podsjetnik da briga o zdravlju ne počinje u bolnici, već mnogo ranije, kroz svakodnevne navike, edukaciju i dostupne zdravstvene usluge.

Povodom Svjetskog dana zdravlja, koji se obilježava 7. aprila, Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona u saradnji s partnerima, a pod pokroviteljstvom Grada Tuzle, organizirat će centralni javni događaj na Trgu slobode u Tuzli u subotu, 11. aprila, od 12 do 14 sati. Prema najavi organizatora, cilj događaja je promocija zdravlja, prevencija bolesti i jačanje svijesti građana o važnosti zdravih životnih navika.

Iz Zavoda su naveli da ovogodišnje obilježavanje nosi poruku zajedništva i saradnje u očuvanju zdravlja, uz naglasak na vidljiviji nastup u zajednici i veću ulogu svih društvenih aktera u unapređenju zdravlja stanovništva.