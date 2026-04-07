Juče promovisana knjiga “Povratak” autorice Hazete Salihović

Juče je u Domu kulture u Srebreniku održana promocija knjige “Povratak” autorice Hazete Salihović.

Naime, Javna ustanova “CROPS” Smoluća, na čelu sa direktorom Mevludinom Joldićem, realizovala je projekat izdavanja knjige „Povratak“, romana koji na autentičan i emotivan način opisuje svijet borbe protiv ovisnosti.„Povratak“ je priča o svakom pojedincu koji je barem jednom tražio izlaz iz tame i nadu za novi početak. Kroz snažnu naraciju, autorica oslikava i svakodnevicu u Centru, iskustvo koje se gradi i živi već više od 20 godina rada sa osobama u procesu oporavka od ovisnosti. Ovaj roman, osim književne vrijednosti, posjeduje i značajan pedagoški potencijal te može služiti kao stručni i edukativni resurs za psihologe, pedagoge, kao i stručnjake u tretmanskim centrima. Promotor knjige “Povratak” je prof. Sead Husić, a o djelu su, pored autorice, govorili profesorica bosanskog jezika i književnosti Nasiha Avdić, direktor JU “CROPS” Mevludin Joldić koji je na emotivan i slikovit način prenio dio atmosfere koja vlada u centru, te iznio pozitivne primjere oporavljanja štićenika, koji će sigurno pružiti ohrabrenje i motivaciju onima koji se bore s ovisnošću.



Inače, Hazeta Salihović je autorica koja svojim pisanjem njeguje kulturu sjećanja i lične ispovijesti, pretvarajući životna iskustva u snažne književne priče. Kroz svoje stvaralaštvo bavi se temama identiteta, zavičaja, gubitka i ponovnog pronalaženja sebe. Njeno pisanje odlikuje se iskrenošću, emocijom i bliskošću s čitaocima, zbog čega njena djela ostavljaju dubok utisak i potiču na razmišljanje.