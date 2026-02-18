Odbijen prijedlog za određivanje pritvora nakon potvrđivanja otužnice Ibrahimu Hodžiću optuženom za pronevjeru u službi

Kantonalni sud u Tuzli odbio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da se prema optuženom Ibrahimu Hodžiću, nakon potvrđivanja optužnice zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Pronevjera u službi, odredi pritvor iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, te je isti pušten na slobodu.

On je optužen da je u periodu od januara 2024. do januara 2025. godine, u svojstvu zaposlenika benzinske pumpe u vlasništvu jednog preduzeća iz Gračanice, s ciljem pribavljanja imovinske koristi, u softverskom programu unosio fiktivne dokumente i na taj način prisvojio robu u ukupnoj vrijednosti od oko 350.000 KM i tako oštetio ovo pravno lice za navedeni iznos.

Sudsko vijeće je utvrdilo da postoji osnovana sumnja da je optuženi izvršio navedeno krivično djelo, ali da u prijedlogu tužilaštva za određivanje pritvora, osim obilježja krivičnog djela za koje je imenovani optužen, nisu navedene naročite okolnosti koje opravdavaju bojazan da će optuženi ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna, kako je to propisano odredbom člana 146. stav 1. tačka c) Zakona o krivičnom postupku FBiH, pa je zbog tog nedostatka, prijedlog za određivanje pritvora optuženom, koji je postavljen u optužnici, i odbilo.