Žarko Vujović smijenjen sa čela Skupštine TK, novo rukovodstvo bira se u petak

Žarko Vujović smijenjen je danas sa mjesta predsjednika Skupštine Tuzlanskog kantona, a za njegovu smjenu glasala su 24 poslanika, dok su tri bila suzdržana.

Smjena je uslijedila na hitnoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, koja je održana danas u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli, sa početkom u 11 sati. Sjednica je sazvana na osnovu člana 59, a u vezi sa članom 57 stav 3 Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, i to na zahtjev 15 poslanika.

U pozivu za održavanje 56. sjednice bilo je navedeno da će dnevni red biti predložen na samoj sjednici, a jedna od ključnih odluka bila je upravo smjena dosadašnjeg predsjednika Skupštine TK.

Nakon izglasane smjene, Skupština Tuzlanskog kantona bi novo rukovodstvo trebala birati u petak u 9 sati, kada se očekuje nastavak političkih aktivnosti i formiranje novog skupštinskog vodstva.

Današnja odluka označila je novu promjenu u radu kantonalne zakonodavne vlasti, a rasplet oko izbora novog predsjednika i ostalih članova rukovodstva bit će poznat krajem sedmice.