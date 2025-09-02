Srijeda, 3 Septembra, 2025
NaslovnicaVIJESTIBIH I SVIJET

Prve “žrtve” blokada: Radnici velike fabrike idu na prinudni odmor

By admin
0
600

Direktor banjalučkog proizvođača obuće Bema, Marinko Umičević, kazao je da će jedan dio radnika ove kompanije biti poslat na prinudni odmor zbog problema koji su nastali usljed protesta i blokade prevoznika.

– Podržavam borbu prevoznika za njihova prava, ali ne podržavam blokadu carinskih terminala.  I ovo malo posla kojeg imamo u tvornici obuće Bema i drugim tvornicama je ugroženo. Stoje nam kamioni koji bi trebalo da odvezu ovo malo robe i dovezu repromaterijal – naveo je Umičević.

Već od sutra, dodao je, jedan dio radnika puštaju na prinudni godišnji odmor.

– Ne vidim razlog za opstrukciju Savjeta ministara BiH da se ne podrže opravdani zahtjevi prevoznika. Naš kontakt sa Evropskom unijom je ulaz u Hrvatsku i već tu nas dočeka jedan ulaz za nas iz BiH, građane drugog reda, gdje su kilometarske kolone, a drugi ulaz je za građane Evropske unije. To je taj prvi korak očigledne diksriminacije – naveo je Umičević.

Ako potraje – sve će stati

Naglasio je da su izvoznici, koji donose devize ovoj državi, na izmaku snaga. Prema njegovim riječima, ukoliko ova blokada potraje još par dana – sve će stati.

– Jako sam zabrinut i molim da se ovaj problem riješi. Vjerujte, bitan nam je svaki sat. Naši ino partneri imaju svoje obaveze prema kupcima do kojih su teško došli i sve će se to fakturisati nama. A mi proizvođači u realnom sektoru smo odavno na infuziji.  Apelujem na razum, da budemo odgovorni jer ako ovo potraje još nekoliko dana nećemo imati šta da radimo – zaključio je Umičević.

IZVOR:BIZNISINFO.BA

Prve “žrtve” blokada: Radnici velike fabrike idu na prinudni odmor
Prethodni članak
OGUS 2025: Održana naučna konferencija “800 godina od prvog spomena zemlje Usora i Soli”
Naredni članak
Igman Konjic obustavio proizvodnju, radnici poslani na prinudni odmor
adminhttp://www.radiosrebrenik.ba

VIJESTI

Najnovije vijesti

Učitati više

Najnovije vijesti

POPULARNE VIJESTI

SVE KATEGORIJE

RADIO Srebrenik

Radio Srebrenik - lokalni radio koji se sluša globalno svugdje u svijetu. Sve vijesti iz Srebrenika i okoline već 40 godina sa vama.

Pošaljite nam mail na : radiosrebrenik@yahoo.com

PRATITE NAS

© Radio Srebrenik - uz malu pomoć od Srebrenik.NETwork-a