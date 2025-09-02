Prve “žrtve” blokada: Radnici velike fabrike idu na prinudni odmor

Direktor banjalučkog proizvođača obuće Bema, Marinko Umičević, kazao je da će jedan dio radnika ove kompanije biti poslat na prinudni odmor zbog problema koji su nastali usljed protesta i blokade prevoznika.

– Podržavam borbu prevoznika za njihova prava, ali ne podržavam blokadu carinskih terminala. I ovo malo posla kojeg imamo u tvornici obuće Bema i drugim tvornicama je ugroženo. Stoje nam kamioni koji bi trebalo da odvezu ovo malo robe i dovezu repromaterijal – naveo je Umičević.

Već od sutra, dodao je, jedan dio radnika puštaju na prinudni godišnji odmor.

– Ne vidim razlog za opstrukciju Savjeta ministara BiH da se ne podrže opravdani zahtjevi prevoznika. Naš kontakt sa Evropskom unijom je ulaz u Hrvatsku i već tu nas dočeka jedan ulaz za nas iz BiH, građane drugog reda, gdje su kilometarske kolone, a drugi ulaz je za građane Evropske unije. To je taj prvi korak očigledne diksriminacije – naveo je Umičević.

Ako potraje – sve će stati

Naglasio je da su izvoznici, koji donose devize ovoj državi, na izmaku snaga. Prema njegovim riječima, ukoliko ova blokada potraje još par dana – sve će stati.

– Jako sam zabrinut i molim da se ovaj problem riješi. Vjerujte, bitan nam je svaki sat. Naši ino partneri imaju svoje obaveze prema kupcima do kojih su teško došli i sve će se to fakturisati nama. A mi proizvođači u realnom sektoru smo odavno na infuziji. Apelujem na razum, da budemo odgovorni jer ako ovo potraje još nekoliko dana nećemo imati šta da radimo – zaključio je Umičević.

IZVOR:BIZNISINFO.BA