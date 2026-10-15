Međunarodni dječiji festival “Vezeni most”: Druženje učenika i pisaca u Srebreniku

U okviru 23. međunarodnog dječijeg festivala “Vezeni most”, danas je u prepunoj Plavoj sali Doma kulture Srebrenik održan zanimljiv program i druženje pisaca sa srebreničkim učenicima.

Učestvovali su Prva OŠ, Druga OŠ, OŠ Rapatnica i OŠ Sladna, a upriličeno je druženje učenika sa piscima Adnanimom Jašarevićem, Tatjanom Andrejević i Šimom Ešićem.

Ova manifestacija je međunarodnog karaktera a za cilj ima promociju knjige i pisane riječi kod najmlađih generacija.

U okviru ove manifestacije sutra u 13:00 sati na programu je i dječija edukativno-zabavna predstava „Saobraćajko“, koja će se održati u Kino sali. Pozorišna predstava za djecu Saobraćajko – Autorski projekat Ivane Petrović – Igraju: Ivana Petrović, Damir Altumbabić – Produkcija: Teatar Kabare Tuzla – Ova pozorišna igra pretvara važne životne lekcije u nezaboravnu avanturu, pokazujući da se ozbiljne teme poput bezbjednosti u saobraćaju najbrže i najtrajnije uče kroz smijeh, humor i direktnu interakciju sa glumcima na sceni.

22.Međunarodni dječiji festival“Vezeni most“ najveći je i najznačajniji projekat namijenjen djeci i umjetnicima za djecu te je jedini festival ove vrste u Bosni i Hercegovini. Tradicionalno iz godine u godinu festival u čast knjige okuplja brojne pisce, književnike, učitelje, nastavnike, učenike i ostale mališane…