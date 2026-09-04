Srebrenik lider međunarodnog projekta ECO-ALLY CITIES vrijednog više od 3,19 miliona KM

U Srebreniku je predstavljen projekat ECO-ALLY CITIES – Alliance for Leading Cities in Circular Waste Management, koji predstavlja jedan od značajnijih koraka ka unapređenju sistema upravljanja otpadom, razvoju cirkularne ekonomije i jačanju prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.632.750 eura, odnosno više od 3,19 miliona KM, dok Evropska unija kroz Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora finansira 85 posto njegove ukupne vrijednosti.

Poseban značaj za Grad Srebrenik predstavlja činjenica da je Srebrenik vodeći partner projekta, koji će se realizovati u saradnji sa gradovima Županja iz Republike Hrvatske i Herceg Novi iz Crne Gore.

Projekat je usmjeren na zajedničko rješavanje problema sa kojima se suočavaju lokalne zajednice u programskom području i to niske stope reciklaže, zastarjela infrastruktura za upravljanje otpadom, ograničeni administrativni kapaciteti i nedovoljna uključenost građana u procese selektivnog prikupljanja, reciklaže i ponovne upotrebe.

Kroz ECO-ALLY CITIES predviđen je sveobuhvatan i savremen pristup upravljanju otpadom, zasnovan na principima cirkularne ekonomije.

Cilj je uspostaviti sistem u kojem se otpad ne posmatra isključivo kao problem i trošak, već kao potencijalni resurs koji se može ponovo koristiti, reciklirati i vratiti u ekonomski ciklus.

Jedan od važnih segmenata projekta bit će digitalizacija lokalnih praksi upravljanja otpadom, unapređenje infrastrukture i opreme, kao i jačanje kapaciteta lokalnih vlasti, komunalnih službi, poslovnog sektora i organizacija civilnog društva.

Posebna pažnja bit će posvećena uključivanju građana, jer održiv sistem upravljanja otpadom nije moguće izgraditi samo kroz infrastrukturu. Promjena navika, razvoj svijesti o značaju reciklaže i odgovornog korištenja resursa, kao i aktivno učešće građana predstavljaju jedan od ključnih preduslova za dugoročne rezultate.

Za Grad Srebrenik ovaj projekat ima i širi razvojni značaj.

Učešćem u međunarodnim projektima i preuzimanjem uloge vodećeg partnera, Srebrenik dodatno jača svoje administrativne i institucionalne kapacitete za pripremu i realizaciju projekata finansiranih iz evropskih fondova.

„ECO-ALLY CITIES za Grad Srebrenik nije samo projekat o otpadu. To je projekat o tome kakav grad želimo ostaviti generacijama koje dolaze. Želimo razvijati sistem u kojem ćemo otpad posmatrati kao resurs, povećavati reciklažu, koristiti savremene tehnologije i uključiti građane u proces stvaranja čistijeg i održivijeg grada“, istakao je gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić.

Bjelić je posebno naglasio značaj činjenice da je Srebrenik preuzeo ulogu vodećeg partnera međunarodnog projekta.

„Za nas je ovo potvrda da Srebrenik ima kapacitet da vodi velike međunarodne projekte i privlači evropska sredstva. Naš cilj je da evropski fondovi budu sve važniji izvor finansiranja razvoja našeg grada, jer na taj način možemo realizovati velike projekte, a istovremeno čuvati vlastite budžetske kapacitete za druge potrebe građana“, kazao je Bjelić.

Kroz zajednički rad tri partnerska grada projekat će omogućiti razmjenu iskustava, razvoj zajedničkih rješenja i prenošenje dobrih praksi između lokalnih zajednica.

Srebrenik, Županja i Herceg Novi tako će kroz prekograničnu saradnju zajednički raditi na stvaranju efikasnijih i održivijih sistema upravljanja otpadom, istovremeno doprinoseći ciljevima Evropske unije u oblasti zaštite okoliša, smanjenja otpada i prelaska prema klimatski neutralnoj i cirkularnoj ekonomiji.

ECO-ALLY CITIES predstavlja još jedan primjer kako evropski fondovi mogu biti direktno usmjereni u razvoj lokalnih zajednica i poboljšanje kvaliteta života građana.

Za Srebrenik je ovo ujedno i nova prilika da se dodatno pozicionira kao grad koji aktivno koristi evropske fondove, razvija međunarodna partnerstva i preuzima lidersku ulogu u projektima od značaja za budućnost lokalnih zajednica.