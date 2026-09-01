CIK BiH: Obavještenje za birače koji glasaju putem pošte

Birači registrirani da glasaju putem pošte za Opće izbore 2026. godine već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete s instrukcijom o načinu glasanja.

Zbog upita koje dobija Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, obavještavamo birače koji glasaju putem pošte da Kandidatske liste koje su dobili u glasačkom paketu nije potrebno vraćati nazad i da se pridržavaju uputa koje su dobili.

Otisak na koverti poštanskog žiga zemlje iz koje se glasa mora biti s datumom ne kasnijim od 04. 10. 2026. godine i mora pristići u Centralnu izbornu komisiju Bosne i Hercegovine najkasnije pet dana od dana održavanja izbora.

U instrukcijskom pismu kojeg dobija svaki birač koji glasa putem pošte, pored ostalog, istaknuta je napomena da koriste crni ili tamni flomaster prilikom glasanja i da je zabranjeno koristiti crvenu boju zbog kasnijeg skeniranja glasačkih listića, ističe se u saopštenju centralane izborne komisije Bosne i Hercegovine.