Danas sunčano, temperature do 25 stepeni Celzijusa

Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Lokalno po kotlinama u Bosni ima magle.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima lokalno po kotlinama u Bosni će biti magle. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27°C, na jugu do 29°C.

Uz stabilnije vremenske prilike i više sunčanih sati, meteoropati i hronični bolesnici u manjoj mjeri će osjećati tegobe. U centralnim i istočnim područjima zemlje, usljed mjestimičnog zadržavanja magle tokom prijepodneva, kod osjetljivijih osoba moguće su slabije poteškoće. Nakon vedrije noći, jutarnji sati će biti svježiji, na što bi trebalo obratiti pažnju, te se prikladno odjenuti i djelimično reducirati aktivnosti. Danju osjetno toplije i ugodnije.

Danas u Srebreniku očekuje se pretežno sunčano i suho vrijeme, bez padavina. Jutro je svježe, oko 8°C u 5 sati, pa ponesite tanji sloj koji ćete kasnije skinuti. Poslijepodne temperatura raste do 25°C oko 14 sati, pa nosite laganu i prozračnu odjeću. UV indeks dostiže 4, što je umjeren nivo, pa preporučujemo zaštitu ako boravite duže na otvorenom. Vjetar je slab do umjeren, a vlažnost zraka u opadanju, pa neće biti sparne.

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